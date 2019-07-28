2019/07/28 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلن الأمين العام لوزارة شؤون البيشمركة بإقليم كردستان، أنه كان مقرراً عقد اجتماع اللجنة العليا لوزار...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البيشمركة: ننتظر رد بغداد لبحث سبل العمل المشترك في المناطق المختلطة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البيشمركة: ننتظر رد بغداد لبحث سبل العمل المشترك في المناطق المختلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).