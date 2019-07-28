شرطة نينوى : القبض على ستة عناصر من “داعش” في أيسر الموصل

2019/07/28 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى… كشفت شرطة نينوى، اليوم الأحد، عن اعتقال ستة عناصر من “داعش” في أيسر الموصل.وقالت الشرطة في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض قضائية وتعاون المواطنين إعتقل ٦ عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل […]

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