2019/07/28 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهامات أخرى بالعنصرية، بعدما هاجم نائباً من الأميركيين الأفارقة عن بالتيمور، واصفاً دائرته بأنها “مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بجرذان”.يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين على إثارة ترامب عاصفة من الانتقادات، إثر دعوته 4 نائبات ديمقراطيات من الأقليات إلى “العودة من حيث أتين”، علماً أن ثلاثاً منهنّ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطيون يتهمون ترامب مجدداً بالعنصرية المركز الخبري الوطني.

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