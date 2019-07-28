رئيس الجمهورية يوعز بإرسال مشروع قانون جائزة الدولة للابداع إلى مجلس النواب

2019/07/28 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، بارسال مشروع قانون جائزة الدولة للابداع الذي اعدته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.

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