بسبب ريال مدريد.. انهيار صفقة انتقال بيل إلى الدوري الصيني

2019/07/28 | 16:56

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أوقف نادي ريال مدريد المفاوضات بينه وبين جيانجسو سونينج الصيني، من أجل رحيل جناحه الويلزي جاريث بيل في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت شبكة "بي

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