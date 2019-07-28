2019/07/28 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطرس جوزيف

لا يُخامرنا أدنى شَك في أنّ الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب سيكون الأكثر سعادةً بفوز بوريس جونسون، تلميذه المُخلص، وتوأمه العُنصري، بزعامة حزب المُحافظين البريطاني،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستتصاعد احتمالات الحرب في الخليج بعد وصول جونسون؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستتصاعد احتمالات الحرب في الخليج بعد وصول جونسون؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).