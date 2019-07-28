“منتدى الشرق الأوسط”: 80% من اليهود في إسرائيل يَحملون الفكر الاستيطاني

2019/07/28 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطلاع جديد أجراه “منتدى الشرق الأوسط” يظهر أن نحو 79 في المئة من اليهود في إسرائيل يوافقون على أن تعامل جهاز الأمن

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