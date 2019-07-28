العثور على كدس أسلحة في صلاح الدين

2019/07/28 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة - بغداد

عثرت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة

الاستخبارات، يوم الاحد، على كدس عتاد تابع لتنظيم داعش.

وقال بيان لوزارة الداخلية، ان "الكدس الذي تم العثور عليه في منطقة

مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، هو احد مخلفات تنظيم داعش الارهابي،

حيث احتوى على عدد من المتفجرات واجزاء من اسلحة خفيفة ومتوسطة،

بالاضافة الى هواتف واقنعة حماية وقذائف مدفعية".

يشار الى ان المواد تم التعامل معها من قبل الجهات المختصة، وابعاد

خطرها عن المواطنيين.

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