2019/07/28 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارادانت منظمة شيعة رايتس ووتش، قيام السلطات البحرينية بإعدام معارضين سياسيين، مستنكرة الاصرار البحريني على سياسة التنكيل والتصعيد ضد مواطنيها المطالبين بالإصلاح.

وذكرت المنظمة العالمية للدفاع عن حقوق الشيعة في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاحد، "تبلغت المنظمة اليوم عن تنفيذ السلطات البحرينية حكم الاعدام رميا بالرصاص بحق المعارضين السياسيين احمد الملالي وعلي العرب، على خلفية ادانتهما بأحكام سياسية جرت وفق محاكمات صورية تفتقر للمعايير القانونية المفترضة".

ولفت البيان الى، ان "السلطات البحرينية لم تكترث الى عديد المطالبات السابقة التي صدرت من منظمات حقوقية دولية وجهات معنية بحقوق الانسان دعت الى اعادة المحاكمة والتريث في تنفيذ حكم الاعدام، مما ترى فيه استخفاف مستمر من قبل البحرين بالنداءات الدولية والمطالب الداعية الى وقف انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها السلطات هناك".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي وكافة الجهات الحقوقية الى ادانة عملية الاعدام التي نفذت اليوم، مطالبة المجلس الدولي لحقوق الانسان بضرورة التحرك العاجل والتحقيق في ملابسات ما تجري من انتهاكات في البحرين، واحالة الجهات المتورطة الى القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الانسان الدولية.



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيعة رايتس ووتش تدين اعدام البحرين لمعارضين سياسيين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيعة رايتس ووتش تدين اعدام البحرين لمعارضين سياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).