2019/07/28 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC بينت لجنة التخطيط النيابية، الاحد، إمكانية توفير الدرجات الوظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.وقال عضو اللجنة رائد فهمي في تصريح صحفي، إن “موازنة 2020 ستتضمن درجات وظيفية محدودة في مواقع وزارية معينة وستكون تلك الدرجات حسب الاحتياج الفني والأختصاص”، لافتا إلى إن “دوائر الدولة تشهد ترهلا وظيفيا كبيرا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل ستتضمن موازنة 2020 درجات وظيفية؟ المركز الخبري الوطني.

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