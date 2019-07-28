2019/07/28 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز رئيس الجمهورية برهم صالح بإرسال مشروع قانون (جائزة الدولة للإبداع) الذي أعدّته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.واكد رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري، اليوم، أن الرئاسة أنجزت مشروع القانون الذي سيمنح من خلاله جوائز سنوية للمبدعين.مشيراً إلى أن الحقول المُخصصة في الجائزة هي: الثقافة والاعلام والصحافة والعلوم التطبيقية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يوعز بإرسال مشروع قانون (جائزة الدولة للإبداع) الى البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يوعز بإرسال مشروع قانون (جائزة الدولة للإبداع) الى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).