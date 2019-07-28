أسرار من السودان.. هكذا نقل الموساد يهود الفلاشا من إثيوبيا بمساعدة جعفر النميري

2019/07/28 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكشف تحقيق تاريخي جديد عن دور الرئيس السوداني الراحل، جعفر النميري، في تهريب يهود الفلاشا للهجرة إلى فلسطين من خلال بلاده مقابل

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