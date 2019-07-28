2019/07/28 | 17:04

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صالح يوعز بارسال مشروع قانون جائزة الدولة للابداع الى البرلمان

اوعز رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بارسال مشروع قانون جائزة

الدولة للابداع الذي اعدته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته

والمصادقة عليه.واكد رئيس هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية الدكتور علي الشكري،

اليوم الاحد 28-7-2019 ، ان الرئاسة انجزت مشروع القانون والذي سوف

تمنح من خلاله جوائز سنوية للمبدعين في حقول الثقافة والاعلام

والصحافة والعلوم التطبيقية والانسانية والرياضة.واضاف الشكري ان الجائزة ستتناسب معنوياً ومادياً وقيمة الانجاز

الابداعي.

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