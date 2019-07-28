“سديات” طبية في احدى مستشفيات البصرة تتحول الى “عربات” لنقل “البلوك” والمواد الانشائية!!! “صورة”

2019/07/28 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ”سديات” طبية في احدى مستشفيات البصرة استخدمها عاملون في نقل مواد بناء “بلوك ومواد انشائية” في خطوة وصفها مدونون بأنها آخر ما توصل اليه الطب في العراق!

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