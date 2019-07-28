2019/07/28 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. اغلاق معامل لصنع الحلويات والمعجنات في الكاظمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/28 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اغلاق معامل لصنع الحلويات والمعجنات في الكاظمية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اغلاق معامل لصنع الحلويات والمعجنات في الكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).