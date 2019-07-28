بالصورة.. امهال المتجاوزين في سوق شهير بمنطقة الشعب 10 أيام

2019/07/28 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد عن إنذار المتجاوزين في سوق الزهراء ضمن مدينة الشعب شمال شرق بغداد

وقالت الامانة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلدية الشعب قامت بانذار المتجاوزين في السوق المذكور ضمن المحلة 343 اعتباراً من اليوم الاحد 28 تموز ولمدة 10 ايّام فقط لرفع تجاوزاتهم والتصرف ببضاعتهم وبخلافه ستقوم الدائرة البلدية بازالتها وفتح الشارع 43 المغلق بفعل تجاوزات السوق مع تحميلهم التبعات القانونية".



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