2019/07/28 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار ” خوذة الخلاص وسيف الروح هو كلماتك” وبرعاية نيافة الحبر الجليل مار طيماثاوس موسى الشماني أقامت كنيسة مارت شموني للسريان الأرثودكس في بعشيقة حفلا اختتام الدورة الدينية الصيفية ( التعليم المسيحي ) في باحة الكنيسة.قدم مجموعة من طلبة التعليم المسيحي عدّة فقرات وفعاليات باللغة السريانية والعربية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعشيقة وبحزاني تعود لاحتضان المسيحيين) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعشيقة وبحزاني تعود لاحتضان المسيحيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).