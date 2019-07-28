للحامل.. احذري من شرب القهوة!

2019/07/28 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر باحثون صينيون من أن احتساء الحامل كوبين أو أكثر من القهوة يوميًا أمر قد يلحق الضرر بكبد جنينها.وأشار الباحثون إلى أن نتائج دراستهم التي أجروها بهذا الخصوص أظهرت لهم أن الإفراط في الكافيين قد يبطئ نمو الكبد ويعزز مخاطر إصابة طفلها بعد ولادته بمرض الكبد الدهني أو مرض السكري في مرحلة البلوغ.واكتشفوا من دراستهم التي أجروها في جامعة ووهان بالصين على مجموعة من فئران التجارب أن 120 ملغم فقط من الكافيين يوميًا يعدّ قدرًا كافيًا للحد من مستويات أحد الهرمونات الأساسية بالنسبة لنمو الكبد، موضحين أن التأثير نفسه ينطبق على البشر حين تتناول السيدات مشروبات بها كافيين أثناء الحمل.ولاحظ الباحثون في دراستهم أن الكافيين يتسبب في حدوث انخفاض بمستويات إفراز هرمون (IGF-1) الذي يعزز النمو في الجسم ويمكن أن يقلل مستويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك، تبين أن الأطفال الرضع يتعرضون لطفرة نمو “تعويضية” في أكبادهم بعد الولادة؛ وهو ما قد يؤدي إلى نمو العضو بصورة غير طبيعية.

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