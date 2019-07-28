العبادي يركب موجة «المعارضة» للعودة إلى السلطة

2019/07/28 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد الباحث والمحلل السياسي العراقي #عبد_الله_الركابي، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة السابق وزعيم “ائتلاف #النصر ” يسعى من خلال ركوبه موجة “المعارضة” للعودة إلى السلطة مرة […]

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