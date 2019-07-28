الشابندر يكسر ويجبر بخاطر “معارضة” الحكمة!!!

2019/07/28 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق علق السياسي العراقي عزت الشابندر على تبني تيار الحكمة لخيار المعارضة قائلا إنه انجاز نوعي لبلورة رؤية سليمة للعمل السياسي.وقال الشابندر في تدوينة على حسابه بتويتر تابعتها “يس عراق” نصها: “سماحة السيد عمار الحكيم سلام عليكم الاعلان عن خياركم بالذهاب الى المعارضة يُعَدُّ إنجازاً نوعياً لبلورة الرؤية السليمة للعمل السياسي في […]

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