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بالصور.. حملة لرفع التجاوزات في شوارع الديوانية


بالصور.. حملة لرفع التجاوزات في شوارع الديوانية
2019/07/28 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ الديوانية

نفذت بلدية محافظة الديوانية، اليوم الأحد، حملة لرفع التجاوزات من شوارع المحافظة.

وحصلت (بغ...

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