بالصور.. حملة لرفع التجاوزات في شوارع الديوانية

2019/07/28 | 17:15

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بغداد اليوم _ الديوانية

نفذت بلدية محافظة الديوانية، اليوم الأحد، حملة لرفع التجاوزات من شوارع المحافظة.

وحصلت (بغ...





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