2019/07/28 | 17:15
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وحصلت (بغ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. حملة لرفع التجاوزات في شوارع الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ الديوانية
نفذت بلدية محافظة الديوانية، اليوم الأحد، حملة لرفع التجاوزات من شوارع المحافظة.
وحصلت (بغ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. حملة لرفع التجاوزات في شوارع الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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