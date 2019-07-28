الرئيس صالح يرسل مشروع جائزة الدولة للابداع الى مجلس النواب

2019/07/28 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ارسل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، مشروع قانون جائزة الدولة للابداع، الى مجلس النواب للتصويت عليه.وقال بيان للرئاسة تلقت /SNG/، نسخة منه، ان الرئاسة “انجزت مشروع القانون الذي ستمنح الدولة من خلاله جوائز سنوية للمبدعين في حقول الثقافة والاعلام والصحافة والعلوم التطبيقية والانسانية، وكذلك الرياضة”.وتابع “الجائزة ستتناسب معنويا وماديا، مع قيمة ...

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