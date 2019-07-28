العلماء يحددون المهنة الأكثر ضررا على دماغ الإنسان

2019/07/28 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أجرت مجموعة دولية من العلماء دراسة للمهن لتحديد الأنواع التي تؤثر سلبًا على العمليات في الدماغ.وتوصل العلماء إلى أنه لدى رواد الفضاء، مع مرور الوقت، يضيق الشق المركزي المخي الذي يفصل بين الفص الجداري والفص الجبهي، بينما القشرة الدماغية تنزاح إلى الأعلى، ومشاكل في تدفق السائل النخاعي.ووجد العلماء علاقة قوية بين […]

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