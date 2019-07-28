بعد عودة النازحين.. شبح “القنابل الموقوتة” يخيم على نينوى

2019/07/28 | 17:18

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سومر نيوز: بغداد..



يخيم شبح المخاوف منذ أيام على محافظة نينوى، متمثلاً بعودة عشرات آلاف النساء والأطفال الذين غادروا الب...

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