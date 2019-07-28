المرعيد: زيارة الوفد العراقي الى الكويت ساهمت بتفعيل إطلاق دفعات المبالغ مؤتمر المانحين

2019/07/28 | 17:18

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بغداد:سومر نيوز

أكد محافظ نينوى منصور المرعيد، الأحد، ان زيارة الوفد العراقي الى الكويت ساهمت بتفعيل إطلاق دفعات مؤتمر ...

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