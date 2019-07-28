الخنجر يقدم مرشحات جدد لحقيبة التربية لرئيس الوزراء

2019/07/28 | 17:18

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بغداد:سومر نيوز

كشف تحالف المحور، اليوم الأحد، عن تقديم زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، مرشحات جدد لحقيبة التربية لرئ...

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