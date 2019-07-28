2019/07/28 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC كشفت بيانات جمركية، استمرار الصين في استيراد النفط من إيران، بعد إعادة أميركا فرض الحظر على طهران لوقف مبيعات الخام و”تصفيرها”.وبحسب وكالة بلومبرغ الأميركية وتابعها الـ “NNC”، فإن الصين استوردت 8.5 ملايين طن في حزيران، أي ما يعادل حوالي 209 آلاف برميل في اليوم.وأظهرت البيانات، أن هذا العدد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تتجاهل الحظر الاميركي وتواصل استيراد “النفط الإيراني” المركز الخبري الوطني.

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