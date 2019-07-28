ديالى تحذّر بغداد من “بؤرة إرهاب” تهدّد مناطقها

2019/07/28 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادحذّر مسؤول محلي في محافظة ديالى ،الأحد، مما وصفها بـ”بؤرة إرهاب” تعد مصدر تهديد أمني لمناطق بغداد.

وقال عضو مجلس ناحية كنعان جمال الشمري لـ”كلكامش برس”، إن “مناطق جنوب ناحية كنعان وهي قرى بني زيد والمجمع، تعد بؤرة للإرهاب نتيجة الخلايا التي بداخلها، وتشهد خروقات منذ عام 2008 وحتى الآن، آخرها قبل نحو يومين حيث قُتل جندي بنيران قناص، كذلك إصابة عدد من العناصر الأمنيين بإنفجار ناسفة عند خروج دورية للإستطلاع”.

وأضاف الشمري، أن “المناطق المذكورة في حال أُهملت أكثر ستكلف الدولة خسائر كبيرة، كونها تعد خاصرة بغداد ومصدر تهديد لأمن العاصمة”، لافتاً إلى أنه “يجب تطهيرها من المجاميع الإرهابية وتثبيت نقاط لمسكها بشكل محكم”.

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