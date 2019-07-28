الحكومة ترسل تقرير برنامجها.. قيادي في سائرون يكشف تفاصيل المنجز الحقيقي

2019/07/28 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي رائد فهمي، عن تفاصيل نسب انجاز البرنامج الحكومي المرسلة من قبل الحكومة، فيما أشار إلى النسب بعد تدقيق لجنته.

وقال فهمي في تصريح لـ”گلگامش برس”، إن “الحكومة أرسلت تقريرًا عن إنجازها من البرنامج الحكومي خلال الفترة الماضية بانجاز 79%”، مبينا أن “لجنته عند تدقيقها الانجازات، وجدت انها تشمل 44 منجز فقط من اصل اكثر من 1600 مشروع”.

وأضاف فهمي أن “النسبة التي ذكرتها الحكومة مبالغ فيها كثيرا، واللجنة ترى أن نسبة الانجاز لاتتعدى 50%، لافتًا إلى أن “الحكومة احتسبت النسبة مع المشاريع المستهدفة وهي مراحل من مشروع وهذا أدى إلى تضخم النسبة الحكومية وهذا يحتاج الى مراجعة ودقة”.

وأوضح أن “اللجنة اذا قسمت المشاريع المنجزة وغير المنجزة سوف نحصل على نسبة مختلفة كليا عما قدمتها الحكومة، بالإضافة إلى وجود ملاحظات ستقدمها اللجنة على البرنامج الحكومي وانجازاته امام مجلس النواب الايام المقبلة”.

وأشار إلى أن “الملاحظات تتعلق حول طريقة اعداد البرنامج وتحديد الأهداف لتكون واضحة، وهناك بعض المشاريع موجودة ضمن البرنامج لكن لم يخصص لها اموال”.

وتابع “هناك ملاحظات على بعض المشاريع الكبرى التي فيها مردود تنموي، خاصة ما يتعلق بتوزيع المنح والمساعدات وهناك عدم وضوح في المعطيات”، مشيرًا إلى أن “اللجنة حاولت استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المعدي عدة مرات لكننا لم نوفق في تحقيق الاستضافة”.

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