النفط تعلن تحقيق إيرادات اضافية تبلغ 70 مليون دولار خلال حزيران الماضي

2019/07/28 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النفط، الأحد، عن تحقيق إيرادات اضافية لبيع النفط قرابة 70 مليون دولار خلال شهر حزيران الماضي.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “شركة تسويق النفط العراقية سومو استطاعت تحقيق ايرادات اضافية لخزينة الدولة بلغت ( 69,942,056,90 ) دولار امريكي ( تسعة وستون مليون وتسعمائة واثنان […]

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