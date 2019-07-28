زين العراق تفتتح فرعا معتمدا جديدا في شارع الدواسة بالموصل تلبية لخدمة مشتركيها

2019/07/28 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مال واتصال: يس عراق أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن افتتاح مركز خدمة معتمد في الموصل – شارع الدواسة بالتعاون مع وكيلها شركة الجيل التالي.وذكر مدير قسم المبيعات في زين العراق ليث العبيدي “تحظى الموصل باهتمامنا الخاص باعتبارها ثاني أكبر […]

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