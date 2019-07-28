ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئا بشأن بيل

2019/07/28 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير صحفي، اليوم السبت، إن ريال مدريد، اتخذ قرارا مفاجئا، بشأن لاعبه الويلزي، جاريث بيل. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن ريال مدريد، أوقف صفقة انتقال لاعبه جاريث بيل، إلى الدوري الصيني، بعدما كان قريبًا من الانضمام لجيانجسو سونينج الصيني. وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أكدت، أن بيل سيوقع لجيانجسو سونينج الصيني لمدة 3 مواسم، وسيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني. وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن مفاجأة كبيرة، عندما أشارت إلى أن جاريث بيل سيبقى في أوروبا، بعد انتقاله لجيناجسو، حيث ستتم إعارته لإنتر ميلان، بالاتفاق مع أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري، خاصة وأن الإدارة الصينية تمتلك النسبة الأكبر من أسهم النادي الإيطالي.

وكان زيدان قد أكد الأسبوع الماضي أن بيل قريب جدًا من الرحيل عن ريال مدريد"، مؤكدًا: "خروجه سيكون الأفضل للجميع". ويبدو أن زيدان قد غير رأيه بعد إصابة جناحه الأيمن ماركو أسينسيو، وغيابه عن معظم الموسم الجديد، إلى جانب عدم إقناع فينيسيوس جونيور، في مركز الجناح الأيمن. وقد يكون الأمر متعلقا أيضا بالجانب المادي، حال تلقي ريال مدريد عرضًا يفوق عرض النادي الصيني.

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