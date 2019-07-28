وزير الدفاع العراقي يعلن قرب إنشاء أكبر قاعدة عسكرية بحرية في البصرة – تقرير

2019/07/28 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، عن قرب انشاء اكبر قاعدة بحرية للجيش العراقي في محافظة البصرة، جاء ذلك خلال زيارته المحافظة واطلاعه على سير العمليات في ميناء الفاو الكبير وقيادة قاعدة ام قصر الجوية وقاعدة الشعيبة الجوية.

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