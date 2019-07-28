2019/07/28 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية العماني يؤكد أن هناك اتصالات مع جميع الأطراف الدولية للحفاظ على استقرار الملاحة بالخليج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/28 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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