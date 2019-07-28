نائب عن الفتح: استقرار وزعزعة امن العراق ليس من واجب الكونغرس بل من واجب البرلمان

2019/07/28 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي,اليوم الاحد , الى عقد جلسة طارئة للوقوف ضد تدخلات الكونغرس الامريكي بالشان العراقي وفقا للمادة الثامنة

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