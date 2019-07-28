الصقور الاستخبارية : إحباط اكبر مخطط إرهابي لإستهداف بغداد وبعض المحافظات وكردستان

2019/07/28 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أفادت خلية الصقور الإستخبارية، اليوم الأحد، بإحباط أكبر مخطط إرهابي في عام 2019 لإﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد وﺑﻌﺾ المحافظات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب وإﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.وذكر رئيس خلية الصقور أبو علي البصري في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، ان “اﻟﺨﻠﻴﺔ وبالتنسيق مع مديريات استخبارات الداخلية في المحافظات استطاعت تحديد الأهداف الإرهابية وﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺎت […]

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