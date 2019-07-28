2019/07/28 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة..امانة بغداد تمهل المتجاوزين بسوق الزهراء في الشعب 10 ايام لرفع تجاوزاتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/28 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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