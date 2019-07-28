امانة بغداد توجه إنذارا للمتجاوزين في سوق الزهراء ضمن منطقة الشعب

2019/07/28 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن إنذار المتجاوزين في سوق الزهراء ضمن منطقة الشعب شمال شرق بغداد .وبينت في بيان” ان ملاكاتها في بلدية الشعب وجهت انذارا للمتجاوزين في هذا السوق ضمن المحلة 343 اعتباراً من اليوم ولمدة 10 ايّام فقط لرفع تجاوزاتهم والتصرف ببضاعتهم وبخلافه ستقوم الدائرة البلدية بازالتها وفتح الشارع 43 المغلق بفعل تجاوزات […]

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