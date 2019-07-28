2019/07/28 | 17:35

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سولاري يتنبأ بنهاية حقبة "الثلاثي الذهبي" في حال قدوم بوغبا

أكد المدرب واللاعب السابق لريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، أن

قدوم النجم الفرنسي بول بوغبا لمدريد، سيجلس أحد نجوم خط الوسط على

دكة البدلاء.وفي حوار مع محطة "أي إس بي إن"، قال سولاري إنه لا يعرف إذا ما كانت

صفقة بوغبا ستتم أم لا، لكنه متأكد من أن النجم الفرنسي سيتسبب

بتغييرات في التشكيلة الأساسية.وقال سولاري: "مودريتش وكاسميرو وكروس، أثبتوا قدرتهم على قيادة ريال

مدريد بأعلى المستويات في قمة عطائهم، ولكنهم يتقدمون في السن الآن،

وقدوم بوغبا قد يدفع بأي من هؤلاء النجوم للانتظار على دكة

البدلاء".واعتمد "الملكي" على الثلاثي، البرازيلي كاسميرو والكرواتي لوكا

مودريتش والألماني توني كروس، في السنوات "الذهبية" الماضية، والتي

حقق فيها النادي 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا.ولكن تواجد الثلاثي معا قد ينتهي الموسم المقبل، خاصة مع احتمالية

قدوم الفرنسي يول بوغبا، الذي يبدو أنه "الهدف الأخير" لريال مدريد في

سوق الانتقالات.وأضاف سولاري: "ريال مدريد بنى أفضل خط وسط في تاريخه، ولكن الواقع

يقول إن لاعبي الوسط لا يصغرون بالسن، فهم ليسوا في مطلع العشرينات من

عمرهم".

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