2019/07/28 | 17:35

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ديبالا يتمسك بالبقاء في يوفنتوس رغم شدة المنافسة على مركزه

يتمسك الأرجنتيني باولو ديبالا، جناح يوفنتوس الإيطالي، بالبقاء في

صفوف اليوفي، رافضا الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية

الحالية، وفقا لما أشارت إليه تقارير صحفية إيطالية.وتسعى عدة أندية أوروبية للتعاقد مع ديبالا في الموسم الجديد، يأتي في

مقدمتها الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتوتنهام، علما بأن عقده

مع بطل إيطاليا سينتهي في صيف 2022.ووفقا لما أشارت إليه شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن ديبالا يرغب

في البقاء في صفوف يوفنتوس، ولا يرغب في الرحيل، وسيقاتل حتى آخر لحظة

لحجز مكان أساسي في تشكيلة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

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