تونس تصدر بياناً حول أنباء احتجاز طائرة عراقية بمطار قرطاج

2019/07/28 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة التونسية ببغداد، الأحد، 28 تموز، 2019، بياناً حول ما نشر عن ’’احتجاز’’ طائرة عراقية بمطار قرطاج....

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