الناطق باسم الداخلية: إلقاء القبض على 6 عناصر من داعش في الموصل

2019/07/28 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، عن القاء القبض على ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وأوضح معن في تصريح، ان فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر، التابع لقيادة شرطة نينوى، تمكن وبناءً على اوامر قبض قضائية، وبتعاون المواطنين، من القاء القبض على ستة إرهابيين، عمل احدهم فيما يسمى بـ” الأمنية” فيما عمل الاخرون بما يطلق عليه “ديوان الجند” خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل، إضافة الى ضبط عجلة صالون تعود ملكيتها لأحد عناصر داعش، وثلاثة صواريخ “بازوگا” ضد الدروع، مدفونة في قطعة ارض تعود لأحد عناصر داعش، مبينا ان عملية القاء القبض، وضبط العجلة والصواريخ، تمت في أحياء النهضة والاربجية والزهراء، بالجانب الايسر لمدينة الموصل.

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