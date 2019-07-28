التخطيط النيابية: لن نسمح للحكومة بالاقتراض الخارجي

2019/07/28 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة التخطيط النيابية، الأحد، أنها ستقف بالضد من إي توجه حكومي للذهاب نحو الاقتراض الخارجي لسد عجز موازنة 2020، فيما بين أن عجز الموازنة الذي قدر بـ72 تريليون دينار عراقي غير حقيقي وافتراضي فقط.وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب سيواصل التصويت على فقرة […]

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