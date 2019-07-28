رئيس الجمهورية يوعز بإرسال مشروع قانون جائزة الدولة للإبداع الى البرلمان

2019/07/28 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوعز رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، بإرسال مشروع قانون جائزة الدولة للإبداع الى البرلمان، فيما لفتت رئاسة الجمهورية الى أن الجائزة ستتناسب معنوياً ومادياً وقيمة الإنجاز الابداعي.

وأكد رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، أن "الرئاسة أنجزت مشروع قانون (جائزة الدولة للإبداع) الذي سوف تمنح من خلاله جوائز سنوية للمبدعين"، مشيراً إلى أن "الحقول المُخصصة في الجائزة هي الثقافة والاعلام والصحافة والعلوم التطبيقية والإنسانية والرياضة".وأضاف الشكري، أن "الجائزة ستتناسب معنوياً ومادياً وقيمة الإنجاز الابداعي"، مشيراً الى أن "رئيس الجمهورية أوعز بإرسال مشروع القانون الذي أعدّته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه".انتهى.ص.هـ.ح.

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