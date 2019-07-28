التخطيط: نسبة العراقيين النشطين اقتصادياً تصل الى 60%

2019/07/28 | 18:17

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عقدت وزارة التجارة، الاحد، جلسة حوارية رفيعة المستوى حول برنامج تقييم جاهزية العراق للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاوتكتاد)، بهدف تطوير التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في العراق.

بغداد اليوم- متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن حدوث توترات في الشرق الأوسط، توازنها توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت عق

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن تحديد فروعه المشمولة بالحصول على قروض شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية السكني في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفروع المخصصة لمنح قروض بسماية هي (الب

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