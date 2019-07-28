2019/07/28 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة العدل، الاحد، توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والأردن تخص تبادل السجناء بين

البلدين.

واكد

الوزير فاروق امين الشواني في بيان أصدرته الوزارة تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، على “عمق ‏العلاقة التي تربط العراق والأردن وحرص العراق حكومة

‏وشعباً على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في جميع ‏المجالات”، مشيداً في

الوقت نفسه “بمواقف المملكة الأردنية ‏الهاشمية الثابتة والداعمة للعراق في

جميع المحافل العربية ‏والإقليمية والدولية”.

جاء

ذلك خلال ‏استقباله في مكتبة بمقر الوزارة “السفير الاردني ‏منتصر الزعبي

والوفد المرافق له”.

وبحث

الجانبان خلال اللقاء “سبل تعزيز التعاون المشترك ‏بين البلدين في المجالات

كافة بما يخدم مصلحة الشعبين، ‏اضافة الى توقيع مذكرة تبادل السجناء بين البلدين

وفق ‏المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان”.‏

من

جهته اكد السفير الاردني لدى العراق “دعم المملكة ‏الاردنية الهاشمية

والمتمثلة بجلالة الملك للعراق في جميع ‏المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين

الشقيقين وخصوصا ‏في المجالات القانونية والتأهيل والتدريب، اضافة ‏الى تبادل

الخبرات بين وزارتي العدل العراقية والاردنية”.

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