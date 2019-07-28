2019/07/28 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ صلاح الدين

أعلنت

وزارة الداخلية ضبط كدس عتاد في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين.

وقال

الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة

الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة

ضبطت كدسا للعتاد في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، من مخلفات عصابات

داعش”.

وأضاف

“حيث احتوى الكدس على:-

أ.سبطانة

هاون 82ملم عدد (١٠)

ب.صفيحه

قاعدة 82ملم عدد (٢)

ج.صفيحه

قاعدة هاون 60ملم عدد٣)

د

ركيزه هاون 82ملم

ه.مخازن

بندقيه كلاشنكوف فارغ عدد (٣٣)

و.قنابر

هاون مختلفه عدد (٨٤)

ز.قذيفه

مدفع 57ملم م ط عدد(٢٠٠)قذيفة

٨-TNTبارو١٠كيلو

ح.عتاد

بندقيه كلاشنكوف عدد (٥٠٠ )اطلاقة

ط.غطاء

بدن بندقيه كلاشنكوف عدد٢٢)

ي.مرود

بندقيه كلاشنكوف عدد( ٣)

ك.بيت

ترباس بندقيه كلاشنكوف عدد(٣)

ل.هاتف

تاي 75

م.قناع

وقاية

ن.قذيفة

مدفع نمساوي عدد(٩٨)

س.موجه

قاذفه Rpg7عدد٢

ع.مزواة

هاون ٨٢ملم، وقد تم رفع المواد من قبل الجهد الهندسي وسيتم إحالتها الى الجهات

المختصة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن ضبط كدس عتاد في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن ضبط كدس عتاد في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).