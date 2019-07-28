أمانة بغداد تمهل متجاوزين في منطقة الشعب 10 ايّام لرفع تجاوزاتهم

2019/07/28 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت امانة بغداد، الاحد، إنذار

المتجاوزين في سوق الزهراء ضمن منطقة الشعب شمال شرقي بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخةمنه، إن” ملاكاتها في بلدية الشعب “قامت

بانذار المتجاوزين في سوق الزهراء ضمن المحلة 343 بالشعب شمال شرقي بغداد،

اعتباراً من اليوم الاحد 28 تموز ولمدة 10 ايّام فقط لرفع تجاوزاتهم والتصرف

ببضاعتهم”.

وأضافت، “وبخلافه ستقوم الدائرة

البلدية بازالتها وفتح الشارع 43 المغلق بفعل تجاوزات السوق مع تحميلهم التبعات

القانونية”.

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