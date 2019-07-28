حكومة الديوانية ترفض اضراب الاطباء

2019/07/28 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية إضراب الاطباء وغلق عياداتهم الخاصة في عموم المحافظة، مؤكدةً ان هذا الاجراء أثر سلباً على الواقع الصحي للمرضى من ابناء المحافظة.وقال رئيس اللجنة حسين الكارضي في تصريح صحفي، إن "الاضراب لم يكن في المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية بل في عياداتهم المنتشرة داخل المحافظة ومنها شارع الاطباء الرئيسي وسط مركز المدينة"، مبينا ان "الحكومة المحلية ترفض هذا الاضراب كونه يؤثر على الوضع العام للمرضى داخل المحافظة."واضاف ان "نقابة الاطباء اوضحت حول وجود تهديد الى شريحة الاطباء حصل لهم ومنعهم من الحضور"، مشيرا الى ان "الاوضاع مسيطر عليها داخل المحافظة".هذا ووجهت نقابة الأطباء في محافظة الديوانية امس السبت، أطباء المحافظة بالإضراب وغلق عياداتهم في مركز المحافظة والاقضية والنواحي، على خلفية ما تعرضوا له من انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف حيدر، والتي ثبت تقصير الكادر الطبي في إنقاذ حياتها.كما انطلقت تظاهرات في الديوانية للاحتجاج على وفاة الطفلة التي تعرضت لاختناق، متهمين الاطباء بالتقصير في علاجها.

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