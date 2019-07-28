2019/07/28 | 18:23

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إخلاء 400 قرية في كردستان ..



والسبب؟

بغداد/..أعلن قائد حرس الحدود بإقليم كردستان في شمال العراق، شيركو زنكنة، إخلاء نحو 400 قرية بالإقليم؛ بسبب نشاطات منظمة "بي كا كا" في المناطق الحدودية مع تركيا.

وقال زنكنة، إن "سكان العديد من القرى التابعة لإقليم كردستان في شمال العراق بالمناطق الحدودية مع تركيا، اضطروا إلى مغادرة مناطقهم وترك ممتلكاتهم من أجل سلامتهم؛ بسبب أنشطة وتحركات بي كا كا في تلك المناطق".

وأضاف: "بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنطقة والقرى الحدودية بإقليم كردستان في شمال العراق، تم إخلاء 400 قرية حتى الآن، وما زالت عمليات النزوح مستمرة من تلك القرى".

ولفت زنكنة إلى أن أضرارا بملايين الدولارات تلحق سنويًا بالمزارعين الذين يعيشون في المناطق الحدودية؛ بسبب تواجد بي كا كا في مناطقهم.



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